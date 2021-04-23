В УПЦ сняли фильм о жизни священномученика Александра Глаголева

Главное: В Украинской Православной Церкви сняли цикл документальных фильмов о новомучениках.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, документальный проект представил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «ВИТРАЖИ: о вере в красках».

Первый фильм из цикла посвящен жизни, испытаниям и последних дням священномученика Александра Глаголева.

«Профессор Киевской духовной академии, энциклопедически образованный, уважаемый не только православными, но и представителями других религий, смелый и отважный исповедник Христа, и при этом добрый и мудрый священник. Священномученик Александр Глаголев — известнейший православный священник в истории Киева в ХХ столетии, и один из немногих, кого чтят люди разных исповеданий, ощущая в нем тот свет, которого миру так не хватает, и в котором узнается Истина», — отметил митрополит Антоний.

Создатели фильма напомнили, насколько важен пример новомучеников для современного человека.

«Во время кризисов и катастроф люди часто теряются. Слыша о гонениях на Церковь Христову многие смущаются и впадают в отчаяние. Но опыт новомучеников показывает, как можно пережить преследования и остаться с Христом. Об этом — цикл фильмов митрополита Антония (Паканича)», — поделились в анонсе.

Фильм о священномученике Александре доступен на Ютуб.

***Священный Синод Украинской Православной Церкви от 3 апреля 2019 принял решение причислить профессора протоиерея Александра Глаголева к лику местночтимых святых Киевской епархии.

День памяти священномученика Александра Глаголева, пресвитера — 12/25 ноября.

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