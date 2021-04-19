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Новости > Верующие УПЦ в соцсетях поздравили наместника Киево-Печерской лавры с 60-летием

Верующие УПЦ в соцсетях поздравили наместника Киево-Печерской лавры с 60-летием

Александра Кудрявцева
19.04.21 19:53
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Верующие УПЦ в соцсетях поздравили наместника Киево-Печерской лавры с 60-летием

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви в социальных сетях поздравляют наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя) с 60-летием со Дня рождения.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в своих поздравлениях верующие благодарят владыку за служение, желают здоровья и многих лет.

«Пусть Ваши добрые дела, дорогой владыка, только приумножаются с годами на благо единой, святой, Соборной и Апостольской Церкви! Милости Божией, духовной и телесной крепости, мира, покровительства Царицы Небесной, чтобы Господь помог Вам в несении тяжелого апостольского служения, и чтобы Ваше служение было радостным и благодатным! Многая и благая лета!», — пожелала Любовь Галип.

«Божьего благословения и духовной радости, дорогой владыка! Многая, многая и благая лета», — написала Александра Можаровская.

«Ваше Высокопреосвященство, владыка Павел! Примите поздравление и низкий поклон по случаю Вашего юбилейного Дня рождения. Да хранит Вас Господь за Ваши святые молитвы. Мира Вам душевного, здравия телесного, благодати и помощи Господней на всех путях Ваших», — пожелала в своем поздравлении Нина Бондарчук.

«Помощи Божией, Покрова Божией Матери, здравия духовного и телесного! Многая и благая лета!», — поздравила Яна Род.

«Многая и благая лета!! Божьей вам помощи и всех благ!», — написала Галина Дудка.

«Поздравляю! Желаю Вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего на многая и благая лета!», — поздравил Михаил Сусол.

«Божией милости и благодати, сил и крепости в вере нашей славной, в вере Православной! Многая и благая лета!», — желает Светлана Ивановна.

«Многая, многая, многая и благая лета владыке Павлу! С Днем рождения! Крепкого-крепкого здоровья. Храни Вас Господь», — поздравила Елена Бурлаченко.

Как сообщалось ранее, Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл наградил митрополита Павла орденом святителя Иннокентия, митрополита Московского и Коломенского (I степени).

Свой День рождения наместник Киево-Печерской лавры встречает молитвой.

Утром митрополит Павел возглавил Литургию Преждеосвященных Даров в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

В тему: Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу сегодня исполнилось 60 лет.

 
Тэги: Митрополит Павел (Лебедь), новости православия, УПЦ

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