Митрополит Антоний призвал украинцев быть миротворцами

Главное: Если поступать как миротворец в любых конфликтах, общий накал ненависти уменьшится.

«Война быстрой не бывает. После нее годами длится жажда реванша со стороны проигравшей. Война всегда ведет к изнеможению и истощению экономик, идеологии, потерям территорий, а главное – человеческих жизней и судеб.

Нам нужно быть крайне аккуратными в мыслях и словах. История начала возгорания любого конфликта и перехода его из холодной фазы в горячую часто указывает на то, что обе стороны всерьез не рассматривали возможность конфликта. Вроде планировали одно, но что-то пошло не по плану. Война – это не «плейстейшен».

Человек и так крайне уязвим, а война дает «зеленый свет» на проявление часто звериных, античеловечных, в христианском понимании, проявлений и эмоций. Ненависть к врагу, беспощадность, коварство, хитрость, ложь, жажда мести – необходимые на войне качества и свойства», - объяснил митрополит Антоний.

Владыка напомнил об одной из заповедей блаженств, которая гласит: «Миротворцы сынами Божьими нарекутся». Человек должен держать это в памяти, в сознании.

По мнению митрополита Антония, если поступать как миротворец в любых конфликтах, общий накал ненависти уменьшится. «Человечество – это живой организм. Если болит в одном месте, в другом отдается. Если где-то гибнут люди, эта боль отзывается во всех частях большого организма под названием человечество. Хотим мы этого или не хотим. Таков закон», - сказал он.

«Любой конфликт нужно начинать гасить, прежде всего, внутри себя. Потушить пожар ненависти и злобы всех тех детонаторов, которые способны сделать процесс неуправляемым, которые способны привести в действие «адскую машинку» с непрогнозируемыми последствиями.Чем дальше от нас поколение, пережившее горе войны, тем легкомысленнее мы, кто войну не видел», - пояснил управделами УПЦ

По его словами, достаточно вспомнить рассказы пожилых родственников о том, что нет ничего важнее мирного неба над головой.

«К сожалению, сегодня раздаются выстрелы и гибнут люди на нашей земле. Война безжалостно продолжает собирать свой урожай. Снова и снова пролитая братская кровь вопиет к Небу… Будем же беречь и стеречь мир, прежде всего, внутри себя, бдительно и зорко охранять синее небо своей души, чтобы наше общее небо не затянуло тучами ненависти», - призвал митрополит Антоний.