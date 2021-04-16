Епископ УПЦ объяснил, чему учит пример преподобной Марии Египетской

Главное: Подвиг преподобной Марии Египетской учит покаянию, призывает честно посмотреть на жизнь и измениться.

Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем блоге на blogs.korrespondent.net.

Владыка напомнил эпизод из жизни преподобной Марии, когда она «могучей силой» не могла попасть в храм Воскресения Христова и позже осознала, что причиной тому стали ее грехи.

«Грех ослепляет душу человека и делает ее неспособной посмотреть правде в глаза. Мария была действительно великой грешницей — блудницей. Но, пытаясь войти в храм, она никак не связывала свою греховность с тем препятствием, которое называет „могучей силой“. Другими словами, она не осознавала своей собственной греховности и считала, что не может войти в храм по другим причинам», — объяснил епископ Виктор.

По словам архиерея, чем человек грешнее, тем больше он не видит своих духовных проблем, не считает, что они у него есть, и не хочет каяться.

«Очень часто для того, чтобы разбудить его от этой „греховной слепоты“, Господь применяет определенные средства — скорби, испытания, или, как в случае с Марией, лишение человека благодатной помощи. Остановить все это способно только искреннее покаяние, что и продемонстрировала Мария», — отметил владыка.

Также он напомнил о другой крайности — человек считает себя настолько грешным, что теряет надежду на спасение.

«В обоих случаях грешник отказывается от покаяния: в первом потому, что не видит необходимости в нем; во втором потому, что считает его бессмысленным. Но пример преподобной Марии показывает нам неправоту этих позиций. Бог всегда готов принять наше покаяние. И какой бы грешной ни была наша жизнь — Он готов простить. Глубина падения никак не влияет на милосердие Божие — Спаситель пришел в этот мир, чтобы все грешники спаслись», — подытожил епископ Виктор.

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