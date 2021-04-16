Митрополит УПЦ рассказал о Содоме и Гоморре в современной цивилизации

Главное: Пример Содома и Гоморры, погрязших в разврате и пресыщении, как никогда актуален для современного секулярного мира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Из истории мы знаем, что это были очень богатые и зажиточные города. Но, имея достаток во всем, люди быстро забывают о Боге. Живя сыто, в изобилии благ земных, они начинают жиреть сердцем и стремиться только к животным наслаждениям. Жители, обилуя земными благами, предались страсти объядения, которое приводит к плотскому мудрованию, особому греховному образу мыслей человека… В содомлянах произошло соединение слепой гордости и плотского состояния, что породило свойственное им чадо - ненасытный, необузданный разврат», - напомнил митрополит Лука.

Владыка подчеркнул, что отрицая Бога и отвергая Его заповеди в угоду внешнему благосостоянию, постепенно «весь мир становится Содомом и Гоморрой».

«Мы знаем сколько великих святых когда-то подвизались на землях Франции, Ирландии, Англии, Португалии, Испании и других европейских стран. Где сейчас их приемники в Духе и Истине? Храмы, в которых когда-то молились христиане в Европе, разрушаются, переделываются в пабы, рестораны и даже отдаются под мечети. В странах, где уровень жизни один из самых высоких в мире, законодательно разрешают заключать браки извращенцам», - написал митрополит Лука.

Архиерей объяснил, в чем истинная роль человечества на земле.

«Мир существует не ради экономического процветания, не ради социальных преобразований и не ради того, чтобы людям жилось хорошо, сыто и привольно. Наш мир подобен дереву, которое должно приносить плоды святости. И если ее не будет, то это сухое, безжизненное дерево сгорит в гиене апокалипсического огня, как ни на что не годное. Остается открытым только один вопрос – найдется ли среди всего человечества те самые десять процентов праведников, ради которых жизнь на Земле будет продлена хотя бы на некоторое время? Если исчерпается самый низкий лимит, способный дать плоды святости, то в существовании человечества не будет никакого смысла», - отметил владыка.

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