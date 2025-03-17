Зеленский разрешил направлять подразделения ВСУ в другие государства

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4255-IX. Он предусматривает возможность направления подразделений Вооруженных Сил Украины в другие государства.

«В период военного положения соединения, воинские части и подразделения ВСУ могут направляться за границу для обеспечения национальной безопасности, отпора и сдерживания вооруженной агрессии, защиты суверенитета и территориальной целостности Украины, а также реализации права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН», — сказано в законе.

Стоит заметить, что закон был доработан с учетом предложений президента Украины. Это доработки уточняют процедуру принятия решений о направлении подразделений ВСУ за границу, детализируют порядок их пребывания за пределами государства и обеспечивают соответствие акта нормам международного права.

Напомним, Украина отступила со всей территории Курской области, за исключением небольшого участка земли.