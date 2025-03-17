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Новости > Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие

Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие

Александр Панько
17.03.25 14:37
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Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие

Россия до сих пор держится за свои максималистские претензии на украинские территории — как те, что находятся под оккупацией по состоянию на сейчас, так и те, что остаются под контролем правительства Украины. Об этом пишет Институт изучения войны (ISW). Высокопоставленные чиновники Кремля, включая российского правителя Владимира Путина, продолжают настаивать на том, что Украина должна «отдать» всю территорию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Недавно Путин заявил, что „Новороссия“ является неотъемлемой частью России, а представитель Кремля Дмитрий Песков определил „Новороссию“ как всю восточную и южную Украину, включая Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую и Николаевскую области», — отмечают аналитики.

И постоянные заявления Москвы о необходимости территориальных уступок со стороны Украины говорят о том, что Путин до сих пор предан своим амбициям, несмотря на продолжающиеся переговоры.

До этого момента российские официальные лица не демонстрировали публичных признаков готовности отказаться от своих территориальных требований, как и от требования к Украине не вступать в НАТО и тому подобное. Не так давно в России также выступили против размещения миротворческих сил в Украине, заявив, что это будет рассматриваться как «прямое, официальное, неприкрытое вмешательство стран НАТО» в войну.

Россия продолжает использовать дипломатические контакты с Соединенными Штатами для нормализации своих военных требований. 15 марта государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели телефонный разговор. Но версии Госдепа США и МИД РФ по этому разговору не сходятся.

«В российском сообщении подчеркивается, что Рубио и Лавров обсудили реализацию „взаимопонимания“ достигнутого во время двусторонней встречи 18 февраля в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, но не упоминается о более поздних американо-российских дипломатических договоренностях, тогда как в сообщении Государственного департамента США не упоминается о „взаимопонимании“, достигнутом в Эр-Рияде», — объясняют аналитики.

По мнению экспертов ISW, это расхождение в сообщениях указывает на то, что Кремль использует встречу в Эр-Рияде как часть постоянных нарративных усилий, направленных на то, чтобы изобразить Соединенные Штаты и Россию как полностью согласных с тем, как урегулировать войну в Украине, и отвлечь внимание от недавнего отклонения президентом России Владимиром Путиным американо-украинского предложения о прекращении огня.

Нынешняя линия фронта не обеспечивает стратегической глубины, необходимой Украине для надежной защиты от возобновления российской агрессии. Российские войска находятся на другом берегу Днепра от Херсона, примерно в 25 километрах от Запорожья и в 30 километрах от Харькова.

Так, армия РФ могла бы использовать перемирие для подготовки к форсированию Днепра, что значительно повысило бы вероятность успеха такой операции.

«Остановка хорошо подготовленного крупного механизированного наступления на морозе — чрезвычайно редкое явление на войне, а это означает, что возобновление российского наступления, скорее всего, будет угрожать и Харькову, и Запорожью, и ключевым городам донецкого „пояса крепостей“ почти немедленно. Россия строит большую автомагистраль и железную дорогу, которые должны соединить крупные города в оккупированной Украине и России, что усилит российскую власть на оккупированной части Украины и способность России транспортировать и снабжать российские войска, действующие в Украине, в случае будущего российского наступления на юге Украины», — констатируют эксперты.

Напомним, Путин потребует от Украины «железных» гарантий в обмен на окончание войны.

Тэги: Владимир Путин, перемирие, война в Украине

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