Выявлена новая польза куркумина

Эксперты из Шанхайского университета Цзяо Тун в Китае выявили новую пользу куркумина (активный компонент куркумы). Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что он повышает эффективность антибиотика бедаквилина в лечении инфекций, вызванных Mycobacterium abscessus.

Поясняется, что Mycobacterium abscessus – это быстрорастущие патогенные микобактерии, вызывающие инфекции легких и кожи.

Добавляется, что самому большому риску подвержены люди с ослабленным иммунитетом и хроническими респираторными заболеваниями.

Ученые говорят, что из-за природной устойчивости к большинству антибиотиков лечение инфекции занимает более года и включает комбинацию препаратов, но даже после длительного лечения только около половины пациентов полностью выздоравливают.

Сказано, что бедаквилин, применяемый для лечения туберкулеза, показывает некоторую эффективность в борьбе с M. abscessus, но не всегда позволяет полностью избавиться от инфекции.

Специалисты искали способ повысить результативность этого антибиотика и обратились к куркумину – природному веществу, давно используемому в традиционной азиатской медицине для лечения различных заболеваний.

В лабораторных опытах бедаквилин сперва подавлял рост M. abscessus, но через две недели бактерии снова начинали размножаться, но при добавлении куркумина рост бактерий был полностью подавлен, что свидетельствует о способности куркумина нарушать устойчивость микробов к антибиотикам.

В экспериментах на мышах комбинация бедаквилина и куркумина показала более высокую эффективность в подавлении инфекции, чем каждый компонент отдельно. Данный эффект наблюдался как у здоровых мышей, так и у животных с ослабленной иммунной системой.

Китайцы рассказали: «Сочетание антибиотика и куркумина демонстрирует усиление антибактериальной активности и улучшение процесса устранения инфекции».

Теперь исследователи хотят изучить молекулярные механизмы, лежащие в основе комбинированной терапии, а также проверить ее эффективность против других устойчивых штаммов микобактерий.

Сейчас проводится оценка безопасности препарата, чтобы подготовить почву для клинических испытаний и разработки новых методов лечения.

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