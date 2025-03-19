Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу

США планируют отказаться от командования силами НАТО в Европе, — СМИ
В США рассекретили документы по делу об убийстве Кеннеди
Зеленский ответил на ультиматумы Путина
Трамп сделал ряд заявлений по поводу Украины после переговоров с Путиным
У Трампа заговорили о признании Крыма российским, — СМИ
Британия готова разместить тысячи солдат в Украине на «долгие годы», — The Times
Зеленский сказал, когда заработает 30-дневное прекращение огня
Рубио рассказал о ходе мирных переговоров
Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины
Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие