Вебкам-модель Мария Ковальчук попала в больницу

20-летнюю украинскую эскорт-вебкам-модель Марию Ковальчук, пропавшую в Дубае, обнаружили в больнице в тяжелом состоянии.

Она скрылась 9 марта, обнаружили девушку без документов и телефона. Последний раз ее видели на вечеринке с двумя мужчинами, представившимися агентами модельного бизнеса.

На следующий день она сказала матери, что останется у них на ночь, а 11 марта не явилась на рейс в Таиланд, после чего телефон отключился.