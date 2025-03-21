Орбан сделал новое скандальное заявление по поводу Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вновь скандально высказался по поводу Украины. Его слова цитирует радио Kossuth.

Политик сказал: «Я уже видел в глазах каждого, что Украина эту войну проиграла»

По его словам, для ЕС «было бы плохим решением ввязываться».

Глава правительства отметил: «Ситуация с приемом Украины в ЕС еще не хороша, но улучшается и со временем все сообщество признает, что ее вступление означало бы крах европейской экономики».

Ранее Орбан сделал скандальное заявление по поводу будущего Европы.