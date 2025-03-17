Выявлена еще одна польза от собак

Эксперты из Чиангмайского университета в Таиланде выявили еще одну пользу от собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что всего лишь пятнадцать минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие.

В опыте участвовали 122 студента и шесть дружелюбных собак (пять чихуахуа и одна шетландская овчарка). Животные не были сертифицированы для терапевтической работы, что делает результаты особенно интересными.

Подопытные заполнили анкеты для оценки уровня стресса, измерили артериальное давление и пульс, после чего сдали образцы слюны для анализа уровня кортизола.

Во время эксперимента люди провели пятнадцать минут с собаками, играя, гладя их или просто наблюдая за ними.

После этого добровольцы прошли повторные тесты, чтобы оценить изменения в их состоянии.

Выяснилось, что уровень стресса у добровольцев снизился на 33,5%. Кроме этого нормализовались показатели частоты пульса и уровня кортизола.

Ученые говорят, что такие игры оказали положительное влияние и на собак, уменьшив уровень кортизола.

Добавляется, что эффект сохранялся через неделю после взаимодействия.

Отмечается, что даже собаки без специальной подготовки могут оказывать терапевтическое воздействие на людей. Это особенно актуально в ситуациях, когда доступ к профессиональным терапевтическим собакам ограничен.

Резюмируется: «Такие результаты способствуют нашему пониманию благотворного влияния взаимодействия человека и собаки на уровень стресса у людей и подчеркивают важность устранения стресса как у людей, так и у животных».

Ранее итальянцы разузнали о собаках нечто любопытное.