Выявлена еще одна польза от собак

Эксперты из Чиангмайского университета в Таиланде выявили еще одну пользу от собак. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что всего лишь пятнадцать минут игры с собакой в день уменьшают уровень гормона стресса кортизола, снижают частоту сердечных сокращений и уменьшают общее самочувствие.
В опыте участвовали 122 студента и шесть дружелюбных собак (пять чихуахуа и одна шетландская овчарка). Животные не были сертифицированы для терапевтической работы, что делает результаты особенно интересными.
Подопытные заполнили анкеты для оценки уровня стресса, измерили артериальное давление и пульс, после чего сдали образцы слюны для анализа уровня кортизола.
Во время эксперимента люди провели пятнадцать минут с собаками, играя, гладя их или просто наблюдая за ними.
После этого добровольцы прошли повторные тесты, чтобы оценить изменения в их состоянии.
Выяснилось, что уровень стресса у добровольцев снизился на 33,5%. Кроме этого нормализовались показатели частоты пульса и уровня кортизола.
Ученые говорят, что такие игры оказали положительное влияние и на собак, уменьшив уровень кортизола.
Добавляется, что эффект сохранялся через неделю после взаимодействия.
Отмечается, что даже собаки без специальной подготовки могут оказывать терапевтическое воздействие на людей. Это особенно актуально в ситуациях, когда доступ к профессиональным терапевтическим собакам ограничен.
Резюмируется: «Такие результаты способствуют нашему пониманию благотворного влияния взаимодействия человека и собаки на уровень стресса у людей и подчеркивают важность устранения стресса как у людей, так и у животных».
Ранее итальянцы разузнали о собаках нечто любопытное.