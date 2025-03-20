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Видео-Новости > Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»

Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»

Александр Панько
20.03.25 14:44
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Генштаб подтвердил поражение аэродрома «Энгельс»

Украинские военные нанесли удар по аэродрому «Энгельс» в Саратовской области РФ. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 20 марта.

Указано, что были задействованы подразделения СБУ и ССО во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

«В районе аэродрома зафиксировано возгорание, взрывы и вторичная детонация боеприпасов. Этот военный объект используется авиацией оккупантов, в частности, для нанесения ракетных ударов по территории Украины и террористических атак против мирного населения», — говорится в сообщении.

В Генштабе заверили, что владеют детальной информацией о стратегических объектах российских оккупантов. А наши военные придерживаются норм международного гуманитарного права и стараются максимально обезопасить гражданское население и прекратить вооруженную агрессию РФ против Украины.

Напомним, этой ночью Россия подверглась массированной атаке дронов. В российском Минобороны заявили, что якобы «сбили» 132 беспилотника.

При этом мощные взрывы прогремели на военном аэродроме в Энгельсе Саратовской области. Информацию подтвердила местная власть, которая начала эвакуировать людей из прилегающих садовых обществ.

Позже руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что в результате атаки на Энгельс было уничтожено определенное количество крылатых ракет Х-101. А журналист Андрей Цаплиенко утверждает, что от взрывов могли пострадать стратегические бомбардировщики — три Ту-95МС и два Ту-160.

Тэги: Генштаб, Энгельс

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