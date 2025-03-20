У Трампа рассказали о возможной встрече с Путиным для обсуждения мира в Украине. В кремле отреагировали

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным возможно состоится. Между сторонами есть «взаимопонимание». Об этом заявил спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

В частности, Уиткофф выразил уверенность, что возможность полного прекращения огня в Украине может стать реальностью уже в течение ближайших двух недель.

По его словам, достичь мира можно благодаря текущим переговорам с Россией.

«Я думаю, что мы можем достичь полного прекращения огня в Украине за пару недель», — заявил он.

Уиткофф отметил, что вероятно состоится встреча с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

В Кремле заявили, что пока нельзя исключать встречу президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Саудовской Аравии, но конкретики пока нет.

Напомним, у Трампа сказали, когда США и РФ начнут работать над прекращением огня в Украине.