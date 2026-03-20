Мелони призвала к гибкости по украинским вопросам

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони оценила ситуацию вокруг Украины. Сделала важное заявление по поводу демарша Венгрии.

Было сказано: «Я считаю, что ситуацию можно разрешить. Я думаю, что для её разрешения необходима гибкость, скажем так, с обеих сторон».

Говорится: «С одной стороны, с моей точки зрения, необходимо возобновление работы трубопровода «Дружба», а с другой – 90 миллиардов евро будут выделены автоматически. Поэтому я думаю, что, скажем так, работая над этим, мы сможем найти решение».

Ранее Зеленский анонсировал встречу переговорных групп.