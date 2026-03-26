Медик рассказала, как нужно спать, чтобы похудеть

Российский медик Юлия Смирнова поведала о том, как следует спать, чтобы похудеть. Тут есть свои нюансы.

Врач рассказала: «Когда мы худеем, мы в первую очередь думаем о сокращении калорий и увеличении физических нагрузок, что правильно. Однако часто забываем про сон, который также играет важную роль в снижении веса».

По словам эксперта, для похудения нужен определенный уровень гормонов.

Так, по ее словам, с 23-00 до 3-00 происходит нормализация кортизола (гормона стресса). При его повышенном уровне жир накапливается в районе живота и бедер, образуя так называемый спасательный круг.

Отмечается: «Если мы легли после полуночи, уровень гормона голода грелина будет высоким, а уровень гормона сытости (лептина) низким. Поэтому на следующий день мы будем хотеть есть прежде всего сладкое».

Указывается, что гормон роста и молодости (соматотропин) также вырабатывается с полуночи до часу ночи. Если дети не спят в это время, то они плохо растут, если бодрствуют взрослые – они быстрее стареют.

Сообщается, что ночью организм очищается, оптимальное время уборки с 23-00 до 6-00, когда происходит активное избавление от токсинов. Чем их больше в организме, тем больше жировой ткани, потому что именно жир забирает все токсины на себя.

Резюмируется, что при неработающей детоксикации и неправильном питании организму значительно сложнее похудеть.

Ранее невролог объяснил, почему вредно спать менее шести часов.