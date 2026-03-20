В Харькове произошел ядерный инцидент

По причине ударов со стороны России в Харькове произошло громкое ЧП. Как информирует МАГАТЭ, тут было обесточено ядерное устройство Источник нейтронов.

Сообщается следующее: «Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины сообщила МАГАТЭ, что в ночь с 11 на 12 марта атаки, направленные на электрическую подстанцию возле подкритического устройства источника нейтронов в Харьковском физико-техническом институте, привели к его отключению от электросети до 13 марта».

Добавляется при этом, что во время обесточивания для собственного питания объект использовал аварийные генераторы.

Справка :

Источник нейтронов представляет собой исследовательское ядерное устройство. Оно предназначено для проведения научных и прикладных исследований в области ядерной физики, радиационного материаловедения, биологии, химии, а также для производства медицинских радиоизотопов.

Ранее из-за ударов России в Украине произошли новые отключения электроэнергии.