Стало известно, как американцы оценивают войну с Ираном

Выяснилось, как граждане США оценивают войну с Ираном. Появились данные опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Там говорят: «Большинство американцев (54%) считают, что военные действия США против Ирана продлятся еще как минимум шесть месяцев, включая 29% тех, кто считает, что они продлятся год или более».

При этом добавляется, что 35% опрошенных ожидают, что конфликт продлится еще от одного до шести месяцев, и всего восемь процентов верят, что он закончится менее чем через месяц.

Стоит отметить, что данный опрос проводился среди 3 524 совершеннолетних граждан США с 16 по 22 марта. Погрешность составляет 4%.

Ранее Китай призвал США и Иран договариваться, а не воевать.