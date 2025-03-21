В Индии пообещали заплатить миллион долларов тому, кто расшифрует 5000-летний манускрипт

Около 150 лет на в древнем городе Хараппа на территории современного Пакистана нашли старинную печать с манускриптом, который лингвисты до сих пор не смогли расшифровать. Чтобы как можно быстрее докопаться до истины, власти Индии объявили награду в один миллион долларов тому, кто сумеет расшифровать его, пишет IFLScience.

Отмечается, что хараппская письменность была изобретена цивилизацией долины Инда, которая возникла в регионе, охватывающем северную Индию и Пакистан, около 5300 лет назад. Известная своими обнесенными стенами городами, культура бронзового века процветала в течение нескольких столетий, прежде чем таинственно исчезнуть.

Первая печать, которая содержала манускрипт хараппской письменности, была обнаружена основателем Археологической службы Индии сэром Александром Каннингемом в 1875 году, поделились в издании. На каменной плите было выгравировано изображение быка, рядом с которым были изображены две звезды и шесть символов, которые так и не смогли расшифровать лингвисты.

С тех пор археологи обнаружили несколько тысяч таких образцов, на каждом из которых изображено центральное животное и короткая последовательность символов, рассказали в издании. Чаще всего эти манускрипты состоят из четырех-шести знаков.

В издании подчеркнули, что одна из главных проблем заключается в том, что хараппская письменность не встречается ни на одном известном многоязычном артефакте. Поэтому лингвисты не могут сопоставить манускрипты с другими артефактами.

Чтобы ускорить процесс расшифрования, главный министр индийского штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин объявил премию в один миллион долларов тому, кто сможет понять, что означают символы в манускриптах хараппской письменности.

В издании напомнили, что аналогичное вознаграждение было объявлено в 2023 году тем, кто примет «Везувийский вызов» и сможет расшифровать древнюю письменность на серии обугленных свитков из Геркуланума.

Напомним, страшный монстр, ставший героем одного из фильмов про «Монти Пайтона», впервые упоминается на страницах манускрипта XV века.