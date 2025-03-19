Ученые рассказали о смертельной опасности белого вина

Эксперты из университета Брауна в США поведали об опасности белого вина. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что его употребление повышает риск развития рака кожи на 22%, особенно у женщин.

Сообщается, что не все алкогольные напитки воспринимаются одинаково: красное вино часто считается более полезным. Такое мнение связано с высоким содержанием в нем ресвератрола, то есть антиоксиданта с противовоспалительными свойствами.

Желая узнать, действительно ли красное вино безопаснее белого, ученые оценили результаты 42 ранее опубликованных научных работ, в которых изучались пищевые привычки и предпочтения в алкогольных напитках почти 96 тысяч человек.

В итоге специалисты не выявили явных доказательств тому, что красное вино каким-либо образом защищает от рака. Кроме этого не было замечено увеличения общего риска развития онкогологических заболеваний при употреблении вина, независимо от его типа.

Впрочем, исключение составил рак кожи. Оказалось, что риск возникновения рака кожи у любителей белого вина был на 22% выше, чем у тех, кто предпочитал красное.

Была обнаружена более сильная связь между употреблением белого вина и повышенным общим риском развития рака у женщин.

Ранее американцы поведали о коварности красного вина.