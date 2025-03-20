В Украину прибыли дополнительные самолеты F-16

Президент Владимир Зеленский в среду, 19 марта, во время Zoom-брифинга для журналистов сообщил, что дополнительно в Украину прибыло еще несколько истребителей четвертого поколения F-16.

«Дополнительные F-16 прилетели в Украину. Это хорошая новость», — сказал он во время видеоконференции.

В то же время, президент не раскрыл точное количество истребителей, получивших Воздушные силы ВСУ. Также Зеленский не уточнял, из какой страны они прибыли.

Глава государства также прокомментировал заявление РФ о якобы сбитии F-16 в Сумской области.

«Русские наврали, что сбили F-16. Ложь! F-16 никто не сбил! А вот несколько самолетов F-16 прилетели в Украину», — сказал он.

Напомним, МОУ сократило сроки подготовки пилотов F-16/