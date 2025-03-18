Ученый в Антарктиде сошел с ума: насилует и избивает коллег

Евросовет утвердил 3,5 млрд евро для Украины
Путин не настроен на прекращение войны: ISW объяснил, как РФ может использовать перемирие
Зеленский разрешил направлять подразделения ВСУ в другие государства
Путин потребует от Украины «железных» гарантий в обмен на окончание войны, — Reuters
СМИ назвали «красные линии» Украины на переговорах
Трамп желает созвониться с Путиным уже завтра
Рубио рассказал, как США собираются завершить войну в Украине
США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, — Reuters
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
США против замороженного конфликта между Украиной и Россией, — Ермак