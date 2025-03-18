Ученый в Антарктиде сошел с ума: насилует и избивает коллег

Южноафриканские учёные с исследовательской станции на краю Земли жалуются на коллегу, который, кажется, сошёл с ума. Он нападает на исследователей, насилует и грозится их убить.

О страшном кейсе написал журнал The Times со ссылкой на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа. По его словам, один из участников исследовательской группы на базе Sanae IV в Антарктиде поссорился с коллегой, а затем избил его. При этом на прошлой неделе якобы тот же исследователь уже угрожал убийством другим коллегам и совершил сексуальное насилие над одним из учёных.

По словам чиновника, причиной конфликта могла стать особенность работы в Антарктиде: люди живут в тесноте, общаются только друг с другом и буквально отрезаны от внешнего мира, как если бы были в космосе. Климат Антарктиды тоже влияет — может сильно дезориентировать. Поэтому все исследователи проходят психологическое тестирование перед командировкой.

Группе придётся провести ещё как минимум 10 месяцев на базе Sanae IV, поэтому власти ЮАР пообещали решить проблему агрессивного исследователя.