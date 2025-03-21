У Трампа предлагают реформировать USAID

В администрации президента США Дональда Трампа подготовили предложения по реформированию внешней международной помощи, включая USAID. Об этом пишет Reuters со ссылкой на меморандум.

В тексте документа говорится, что нынешняя структура американской иностранной помощи слишком затратна и не смогла снизить зависимость других стран от США. В то же время отмечается: финансирование должно быть направлено в «быстрейшем узком и стратегическом фокусе».

Указывается, что Администрация Трампа предлагает ликвидировать около 20 бюро USAID, а также создать новый орган — Агентство международной гуманитарной помощи США.

«Этот план предлагает переосмысленную структуру международной помощи США и набор операционных принципов, обещающих измеряемую отдачу Америке, а также проектирующих американскую мягкую силу, повышая нашу национальную безопасность и противодействуя глобальным конкурентам, в частности Китаю», — утверждают в меморандуме.

Меморандум подписали новые руководители USAID — финансовый директор Кеннет Джексон и главный операционный директор Джереми Левин, отвечающие за внедрение изменений.

Напомним, сотрудников USAID по всему миру отправили в отпуск.