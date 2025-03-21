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Новости > США подталкивают Украину к переговорам в тяжелых условиях, — Business Insider

США подталкивают Украину к переговорам в тяжелых условиях, — Business Insider

Агата Кловская
21.03.25 15:37
193
США подталкивают Украину к переговорам в тяжелых условиях, — Business Insider

США подталкивают Украину к переговорам при неблагоприятных условиях. Хотя международная поддержка, включающая миллиарды долларов помощи и поставки оружия, сыграла ключевую роль в сохранении украинских территорий, эти же партнеры неоднократно ставили Киев в сложное положение — как на поле боя, так и за столом переговоров, пишет Business Insider.

Сейчас эта ситуация становится особенно очевидной. На фоне тяжелых боев, в частности потерь под Курском и постоянного давления со стороны России на передовые позиции, администрация Трампа усиливает вызовы для Украины, существенно ограничивая ее возможности для переговоров.

«Оружие и разведданные США только подорвали влияние на Украину и добавили смелости Путину», — заявил BI Джордж Баррос, военный аналитик Института изучения войны США.

Зависимая от американских поставок вооружений и разведданных, Украина вынуждена принять условия прекращения огня, предложенные администрацией Трампа. В то же время Москва продолжает выдвигать неприемлемые требования, фактически требуя капитуляции, используя переговоры как способ получения дополнительных преимуществ на фронте.

Украине, вероятно, придется пойти на невыгодную сделку, особенно учитывая стремление Трампа быстро завершить войну, прогнозирует издание. Эта ситуация является особенно тяжелой для Киева, но не является уникальной. Ранее Украина не раз оказывалась в сложном положении из-за нестабильной позиции западных партнеров.

Так, летнее контрнаступление 2023 года, которое имело целью вернуть инициативу, не дало ожидаемых результатов. Украина смогла отвоевать гораздо меньше территории, чем планировалось.

Как сообщил в своей книге «Наши враги исчезнут» Ярослав Трофимов, главный корреспондент The Wall Street Journal по иностранным делам, Украина еще в 2022 году стремилась начать значительно более амбициозное наступление и просила лишь ограниченной поддержки вооружением. Однако США считали такой шаг слишком рискованным.

Задержки с поставками ключевого вооружения стали серьезной проблемой. Ранее американский ветеран, который воевал в Украине, отметил в комментарии BI, что нехватка танков негативно повлияла на контрнаступление: «Задержки с поставками танков повредили контрнаступлению».

Партнеры часто соглашались предоставлять критически важное вооружение только после длительных дискуссий, что давало России время подготовиться, а сами поставки становились менее эффективными из-за ограничений в объемах и условиях использования.

Бывшая премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните также обращала внимание на эту проблему. Она отметила BI, что Украина оказалась в «порочном круге»: «Основные партнеры неоднократно говорили: „Мы не можем предоставить это оружие“, но через несколько месяцев передумали и отдали Украине это оружие. Но за эти несколько месяцев мы имеем столько жертв, столько смертей, столько потерь, которых можно было бы избежать».

Примером таких задержек является поставка истребителей F-16. Как отметил эксперт по России и Украине советник по вопросам национальной безопасности Великобритании Майкл Кларк: «Как всегда, мы оставили это до последнего возможного момента, когда что-то изменится, а потом ожидали, что украинцы будут творить с ними чудеса, чего не произойдет».

По мнению многих ключевых союзников Киева, западные страны действовали без четкой стратегии победы для Украины — она получала ровно столько помощи, чтобы удержаться, но недостаточно для решающего успеха.

«Если бы западные союзники действительно хотели дать Украине шанс выиграть войну, то мы должны были это сделать еще год-два-три года назад», — подытожил Кларк.

Напомним, Зеленский заявил о шаге назад в вопросе завершения войны.

Тэги: США, Украина, переговоры

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