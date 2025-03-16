Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla

Ким Кардашьян опубликовала в соцсетях кадры из фотосессии для журнала Perfect. На кадрах Ким запечатлена вместе с роботом Optimus, исполняющим роль ее бойфренда.

Также Ким Кардашьян позировала на кибергрузовике Tesla.

Ким Кардашьян и ранее демонстрировала любовь к компании Илона Маска. В прошлом году Ким первой в мире получила на тест роботов Tesla Optimus с беспилотным такси Tesla Cybercab.

К слову, на днях Илон Маск заявил, что намерен уже в следующем году отправить человекоподобного робота Tesla Optimus на Марс.