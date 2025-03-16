Ким Кардашьян провела ночь с человекоподобным роботом Tesla

США возобновляют поставки Украине бомб GLSDB после их модернизации, — Reuters
В центре Одессы хладнокровно убили известного активиста Демьяна Ганула
США против замороженного конфликта между Украиной и Россией, — Ермак
Зеленский оценил «мирные» заявления Путина
Зеленский рассказал, обсуждали ли США и Украина гарантии безопасности во время встречи в Джидде
Зеленский объяснил, почему согласился на перемирие
СМИ назвали возможные требования Путина для перемирия
Прекращение огня в Украине возможно уже через несколько дней, — Рубио
Трамп высказался о том, когда завершится война в Украине
Трамп сказал, что может сделать для России «очень плохие вещи»