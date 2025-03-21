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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Литва может отправить своих миротворцев в Украину

Литва может отправить своих миротворцев в Украину

Агата Кловская
21.03.25 14:29
197
Литва может отправить своих миротворцев в Украину

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что его страна может отправить миротворцев в Украину. Политика цитирует Bloomberg.

Он отметил: «Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных числах наших военных сил, но должна быть приверженность всех стран этой коалиции оказать эту помощь».

Глава государства при этом усомнился в искренности желания руководства России участвовать в мирном урегулировании ситуации.

Ранее премьер Австралии поразмышлял об отправке миротворцев в Украину.

Тэги: Украина, мир, политика, война, Литва, миротворцы

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