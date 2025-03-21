Келлог объяснил, почему звонок Трампа с Путиным длился вдвое дольше, чем с Зеленским

Президент США Дональд Трамп разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным вдвое дольше, чем с президентом Украины Владимиром Зеленским. Причина в том, что Путин пользуется услугами переводчика. Об этом спецпосланник президента США в Украине Кит Келлог заявил в интервью американскому журналисту Гленну Беку.

Келлог напомнил, что телефонный разговор президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского состоялся вчера, 19 марта. По его словам, переговоры «не могли пройти лучше».

«Это был замечательный разговор, в котором было много интересного», — добавил спецпредставитель президента США.

Келлог отметил, что два лидера разговаривали около одного часа.

«Звонок Зеленского — он почти сопоставим по продолжительности со звонком с Путиным, который длился почти два часа. Но помните, что Путин пользуется услугами переводчика, а Зеленский говорил по-английски. Так что с точки зрения времени и усилий это был сопоставимый звонок», — обратил внимание он.

Напомним, Трамп сделал заявление после разговора с Зеленским.