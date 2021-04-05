Патриарх Кирилл рассказал о духовном смысле Крестопоклонной недели

Главное: Опускаясь на колени перед крестом, нужно в первую очередь поблагодарить Господа за Его жертву, за Его любовь ко всем нам, через которую мы получили спасение и искупление грехов.

Детали: Об этом сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл, сообщает patriarchia.ru.

«Господь, являя неизреченную любовь к Своему творению, принимает на Себя муку. Он Самого Себя, в Сыне Своем Единородном, отдает на мучения, на страшную позорную смерть, которая и должна была искупить человеческие грехи и действительно их искупила. Вот в чем смысл того, что было совершено на кресте...Мы понимаем, что крест, страшные мучения и казнь, которые принимает Сын Божий и Сын Человеческий, Господь наш Иисус Христос, есть не что иное, как искупление, которое могло действительно испепелить грех всего человеческого рода, — и Господь совершил все это», — объяснил Патриарх.

Он напомнил, что Крестопоклонная седмица дает возможность через размышления, молитвы, чтение Священного Писания не только понять, но и прочувствовать Божественную силу, которая прикоснулась к каждому человеку и через страдания Сына Божьего принесла избавление от греха.

«Пусть переживания Крестопоклонной седмицы укрепят нас в вере, а также и в понимании того, что скорби, которые в нашей жизни случаются, необходимы, как необходима была величайшая скорбь Спасителя, пригвожденного ко кресту на Голгофе. Испытания и скорби не должны надламывать человека, тем более лишать его веры. А если начинается хоть малое колебание веры, которое часто сопровождается словами „Господи, где же Ты? Если бы Ты был, то этого бы не случилось!“, — то, как только это диавольское искушение коснется нашего сознания, посмотрим на крест и поймем, что Спаситель мира более всех пострадал, чтобы искупить человеческие грехи», — подчеркнул Предстоятель.

Патриарх призвал доверять Богу и помнить, что жизненные испытания не посылаются бессмысленно, а каждая скорбь в жизни связана «с искуплением наших личных грехов, дабы, оставив все эти грехи здесь, мы могли бы чистыми и светлыми войти в Царство Божественной славы».

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