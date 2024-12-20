Диетолог призвала не кормить маленьких детей мандаринами

Российский диетолог Антонина Стародубова поведала о вреде мандаринов для маленьких детей. Специалист рассказала, почему так.

Она отметила: «Мандарины ограничиваются в питании людей, склонных к различным аллергическим реакциям, беременных женщин, полностью исключаются из питания в случае аллергических реакций на этот вид цитрусовых».

Добавляется: «Мандарины не используются в питании детей раннего возраста, так как даже очень небольшое употребление цитрусовых в этом возрасте может спровоцировать выраженную аллергическую реакцию».

Уточняется также, что, благодаря довольно высокому содержанию фруктовых кислот цитрусовые и мандарины в частности оказывают мягкое стимулирующее действие на органы ЖКТ, но именно поэтому они не рекомендованы при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, особенно в период обострения.

Резюмируется, что людям с различными хроническими заболеваниями по вопросам питания и употребления в пищу тех или иных продуктов и блюд необходимо проконсультироваться с медиком.

Ранее американцы поведали о неожиданной опасности сырого молока.