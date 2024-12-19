Американцы поведали, как маленькие дети начинают говорить

Эксперты из Хьюстонского университета в США выяснили о детях кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что ранние попытки ребенка сформировать слова напрямую связаны с частотой его сердечных сокращений.

Во время опыта специалисты проанализировали вокализации 34 младенцев в возрасте от 18 до 27 месяцев, оценив 2 708 различных звуков, включая смех, лепет и воркование.

Указывается, что, обычно, младенцы не начинают говорить целыми словами в этом возрасте, и лишь 10,3% их вокализаций могут распознать сторонние слушатели.

Было установлено, что колебания частоты сердечных сокращений у детей совпадают с моментами вокализации, а также с вероятностью того, что звук будет распознан как слово.

Информируется, что вокализации, произнесенные в моменты пиковых значений частоты сердечных сокращений, оказывались длиннее, чем случайные, а те, что совпадали с замедлением сердечного ритма, с большей вероятностью воспринимались как слова.

Резюмируется: «Каждый звук, который издает младенец, помогает его мозгу и телу научиться координировать действия друг с другом, что в конечном итоге приводит к развитию речи».

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