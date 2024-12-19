Украина в этом году не получит бельгийские F-16, — Le Soir

Украина не получит обещанные бельгийские истребители F-16 в этом году. Это связано с отсутствием достаточно подготовленных летчиков. Об этом сообщает Le Soir.

Как пишет издание, причина в задержке поставок — отсутствие достаточно подготовленных украинских пилотов и дефицит запчастей. Также это связано с задержкой с поставкой первых самолетов F-35 компанией Lockheed Martin в ВВС Украины.

В частности, министр обороны Бельгии Людивин Дедондер недавно посетила Польшу, где ознакомилась с операциями бельгийской армии на 2025 год. По результатам этого стало понятно, что первая поставка истребителей-бомбардировщиков F-16 не может состояться в этом году.

«Бельгия сделает все возможное, чтобы ускорить первую поставку, если это возможно, до конца 2024 года», — говорится в тексте.

Напомним, Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до... 2028 года.