У Байдена допустили участие Китая в переговорах Украины и России. Но есть нюанс

Китай может быть вовлечен в процесс переговоров между Украиной и Россией. Но его нельзя делать главным посредником. Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает «Голос Америки».

Салливан отметил, что идея избранного президента США Дональда Трампа об участии Китая в мирном процессе между Украиной и Россией.

«С другой стороны, вы не хотите, чтобы Китай диктовал условия в Украине, и вы не хотите, чтобы он стал доминирующим посредником на европейской арене», — добавил Салливан.

Он напомнил, что ранее и украинские власти хотели, чтобы Китай участвовал в переговорах о справедливом мире, но беспокойство вызвали некоторые инициативы Пекина. В частности, речь о снятии экономических санкций с России.

«Поэтому возникает вопрос, каким способом они могут присоединиться — как постоянный член Совета Безопасности, как значительный игрок на мировой арене, как одна из немногих стран, к которым России пришлось бы прислушаться, если бы Китай действительно высказался», — уточнил он.

Напомним, Си Цзиньпин сделал заявление о войне в Украине на встрече с Медведевым.