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Новости > Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма

Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма

Агата Кловская
13.12.24 09:25
102
Австралийцы рассказали, какие продукты ускоряют старение организма

Эксперты из университета Монаша в Австралии поведали о том, какие продукты ускоряют старение организма. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что употребление ультрапереработанных пищевых продуктов способно ускорить процессы старения организма.

Поясняется, что к таким продуктам причисляют чипсы, сладкие безалкогольные напитки, лапша быстрого приготовления, мороженое, мясные полуфабрикаты, бургеры и другое продовольствие фабричного производства с большим содержанием усилителей вкуса и эмульгаторов.

Ученые отмечают, что биологический возраст представляют собой то, насколько старым кажется человек на основании различных молекулярных биомаркеров по сравнению с хронологическим возрастом, который представляет собой количество прожитых человеком лет.

Во время опыта исследователи оценили данные о питании и здоровье 16 055 жителей США в возрасте от 20 до 79 лет.

Удалось выявить существенную связь между потреблением ультрапереработанной пищи и быстрым биологическим старением.

Сказано, что подопытные с самым высоким квинтилем потребления подобных продуктов (68-100% потребляемой энергии в рационе) были биологически на 0,86 года старше добровольцев с самым низким квинтилем (39% или менее потребляемой энергии в рационе).

Информируется, что добавление каждых дополнительных двухсот калорий из ультрапереработанной пищи к стандартному суточному рациону в две тысячи калорий увеличивало биологический возраст человека примерно на 2,4 месяца.

Сообщается, что такие продукты ускоряют биологическое старение за счет дефицита питательных веществ, таких как витамины, минералы и антиоксиданты.

Резюмируется, что многие продукты содержат искусственные добавки и консерванты, нарушающие обмен веществ.

Ранее были названы продукты, которые буквально убивают печень.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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