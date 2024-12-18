Зеленский рассказал, сколько еще Украине нужно систем ПВО, чтобы полностью защититься от ударов РФ

Российская Федерация снова наносит масштабные ракетные удары по энергетической инфраструктуре Украины. Именно поэтому Украине нужна надежная гарантия защиты от воздушного террора. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время обращения к саммиту стран-участниц Joint Expeditionary Force.

По словам Зеленского, Украине нужна полная реализация договоренностей по поставкам систем ПВО, в частности тех, что были достигнуты на саммите НАТО в Вашингтоне.

«Мы помним, что в качестве компенсации за невозможность пригласить Украину в Альянс на том этапе нам было обещано значительное количество систем ПВО. Я прошу вашей помощи, чтобы это было выполнено. И откровенно говоря, наши партнеры знают: нам нужно еще 12-15 систем, кроме этих, чтобы полностью защитить нашу страну от российских ракетных ударов», — рассказал президент.

В частности, Зеленский обратился к Соединенным Штатам Америки и странам Европы. По его мнению, для стран-партнеров это реально, и все зависит только от их политической воли.

Напомним, Украина просит НАТО предоставить еще 20 систем ПВО.