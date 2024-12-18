Германия готова отправить миротворцев в Украину. Но есть условие

Германия, вероятно, будет играть определенную роль в обеспечении будущего соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной. Но пока не известно, как именно могут выглядеть миротворческие силы. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Reuters.

В частности, Писториус поддержал других европейских политиков, заявив, что еще слишком рано принимать решение о присутствии войск в Украине, поскольку нет ни переговоров, ни прекращения огня.

«Если будет прекращение огня, тогда, конечно, западное сообщество, партнеры по НАТО, потенциально ООН и Европейский Союз должны будут обсудить, как такой мир, такое прекращение огня может быть обеспечено. И очевидно, что Германия, как крупнейшая экономика Европы, будет играть в этом важную роль», — сказал он.

По его словам, необходимо, чтобы и Украина, и Россия одобрили мандат для миротворцев, в том числе и немецких.

«Из моего ответа вы можете понять, что сейчас есть гораздо больше вопросов, чем ответов. И именно поэтому я не могу дать вам исчерпывающего ответа», — сказал он.

Напомним, Италия предложила отправить в Украину миротворцев ООН.