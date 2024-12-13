Португальцы рассказали, как кофе продлевает жизнь

Эксперты из Центра нейробиологии и клеточной биологии в Португалии поведали о небывалом пользе кофе. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что люди, которые пьют в среднем по четыре чашки кофе в день, живут на 1,84 года дольше тех, кто не употребляет данный напиток.

Во время опыта специалисты оценили 85 научных работ, охватывающих сотни тысяч участников по всему миру.

Оказалось, что люди, которые ежедневно выпивают в среднем четыре чашки кофе, живут на 1,84 года (год и 11 месяцев) дольше.

По словам ученых, главной причиной подобного эффекта стала способность кофе поддерживать работу мышечной, сердечнососудистой, психической и иммунной систем.

Добавляется, что, при этом, он снижает риск развития ряда серьезных заболеваний, таких как инфаркты, инсульты, некоторые виды рака, диабет, деменция, депрессия и респираторные болезни.

Сказано, что польза кофе может быть связана с его содержанием антиоксидантов, то есть веществ, которые защищают клетки организма от повреждений, вызванных свободными радикалами.

Информируется, что коррекция образа жизни и диеты может стать основным способом достижения долголетия.

Португальцы резюмируют: «В условиях старения мирового населения исследование факторов, которые помогают не только продлить жизнь, но и улучшить ее качество, становится особенно актуальным».

Ранее было названо еще одно очень полезное свойство кофе.