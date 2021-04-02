Ученые впервые сумели манипулировать антивеществом

Главное: Ученым смогли манипулировать антивеществом. Сделано это было при помощи уникального лазера.

Детали: Ученые из университета Британской Колумбии, работающие в программе ALPHA при ЦЕРН, провели уникальный эксперимент. Об этом пишет издание Nature.

Сообщается, что эксперты впервые в истории сумели манипулировать антивеществом.

Для этого была использована лазерная система для охлаждения образца почти до абсолютного нуля.

Информируется, что «исследователи применили технологии лазерных манипуляций путем сверхохлаждения обычных атомов по отношению к антивеществу».

Сообщается, что ученые уже реализуют национальный проект HAICU по разработке новых квантовых методов исследования антивещества.

В отчете сказано: «Охлаждая антивещество, можно выполнять различные прецизионные эксперименты для дальнейшего изучения характеристик антивещества, которые могут пролить свет на фундаментальные основы симметрии Вселенной».

Экспериментаторы считают, что получат «ключ к разгадке того, почему Вселенная состоит в основном из материи, а не из равных частей материи и антивещества, как это предсказывает модель Большого взрыва».

Следующий их шаг заключается в том, чтобы создать своеобразный фонтан из антиатомов, выбросив охлажденное лазером антивещество в свободное пространство.

Исследователи отмечают: «Если это будет реализовано, то позволит нам создать совершенно новый класс квантовых измерений, которые раньше были немыслимы»

В работе резюмируется: «Сейчас мы на шаг ближе к возможности производить первые в мире молекулы антивещества, объединяя антиатомы вместе с помощью нашей технологии лазерной манипуляции. Мы надеемся найти ответы на давние вопросы: как антивещество реагирует на гравитацию, и может ли антивещество помочь нам понять симметрию в физике».

В тему: Еще в 2013 году мы писали, что Большой адронный коллайдер «взял след» загадочной антиматерии.