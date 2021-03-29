Война закончилась, но карабахский конфликт не завершен, — глава МИД Армении

Проблема возвращения из Азербайджана армянских военнопленных требует экстренного решения, урегулирование этого вопроса стало бы важной предпосылкой для формирования атмосферы доверия в регионе. Об этом в понедельник в ходе заседания парламентской постоянной комиссии по внешним связям заявил глава МИД Армении Ара Айвазян.

Война закончилась, но [карабахский] конфликт не завершен, подчеркнул глава армянского МИД, отметив, что об этом говорит не только армянская сторона, но и международное сообщество, сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Министр добавил, что благодаря совместным усилиям правительства и парламентской дипломатии проблема возвращения пленных получила серьезный международный резонанс. Очевидно, что давление мировой общественности на Азербайджан в этом вопросе постоянно усиливается. И дальнейшее удерживание пленных стало для Баку весьма проблематичным.

С точки зрения установления в регионе стабильности, безопасности и мира также необходимо решить статус Нагорного Карабаха, сказал он.

«Решение статуса должно быть основано на реализации права народа Карабаха на самоопределение. Это долгий и трудный процесс. И для этого необходимо восстановить атмосферу доверия», — отметил Айвазян.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства – Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.