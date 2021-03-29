Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве серьезно зашкаливает

Главное: Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве снизился на 2,2%. При этом заболеваемость все равно превышает эпидпорог на 19,5%.

Детали: В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 19,5%. При этом уровень заболеваемости понизился на 2,2%, заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает сайт городской администрации.

По его словам, за неделю в Киеве зарегистрировано 26575 больных гриппом и ОРВИ. Эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 895,6.

Среди заболевших 7490 детей (снижение на 13,2%) и 19085 взрослых (рост на 2,9%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

«В структуре заболеваемости дети составляют 28,2%, а на предыдущей неделе — 31,8%. 47,1% — дети школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 22,2% — зарегистрировано 3531 случай», — рассказал Поворозник.

В медицинские учреждения за 12-ю неделю доставили 2033 человека, из них 91 ребенок.

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