Путин отказался общаться с Зеленским. Но есть один вариант

Главное: Владимир Путин не хочет общаться с Владимиром Зеленским. В Кремле считают, что пока нет такой необходимости.

Детали: Президент РФ Владимир Путин не хочет общаться с главой украинского государства Владимиром Зеленским. Как сообщают российские СМИ, об этом поведал кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Общаясь с журналистами в понедельник, 29 марта, тот озвучил подобную информацию.

Чиновник сказал: «Пока нет в планах разговора с Владимиром Зеленским».

Однако после этого он добавил: «Но при необходимости это может быть очень быстро организовано».

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