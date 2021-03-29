COVID-19 убил в Украине еще 178 человек

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине за сутки стали 178 человек. Выявили 8 346 случаев заразы.

Детали: Смертность от коронавируса в Украине остается очень высокой. Данные на понедельник, 29 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 8 346 случаев заражения. Среди заболевших 344 ребенка и 140 медработников. Госпитализировали 3 129 больных, а выздоровели 2 875 пациентов.

Стоит отметить, что было проведено лишь 39 732 тестов: методом ПЦР – 24 404, методом ИФА – 5 631, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 9 697.

Наибольший прирост больных фиксировали во Львовской (820), Харьковской (664) и Одесской (658) областях. В Киеве выявили 402 случая заразы.

Жертвами COVID-19 стали еще 178 человек. С начала пандемии скончались 32 132 больных.

За все время заболели 1 652 409 человек, а выздоровели 1 303 500 людей.

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