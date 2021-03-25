В Украине «покраснели» еще две области

Главное: Черкасская и Николаевская области вошли в «красную зону» адаптивного карантина. Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины — в оранжевой зоне.
Детали: Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в красную зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 марта.
На данный момент «красными» обозначены регионы:
— Киев;
— Киевская область;
— Житомирская область;
— Закарпатская область;
— Ивано-Франковская область;
— Львовская область;
— Николаевская область;
— Одесская область;
— Сумская область;
— Черкасская область;
— Черновицкая область.
При этом еще 13 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности. В желтой зоне осталась только Херсонская область, а зеленых зон в Украине не осталось совсем.
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