В Украине «покраснели» еще две области

Главное: Черкасская и Николаевская области вошли в «красную зону» адаптивного карантина. Теперь в красной зоне карантина числятся 11 регионов, включая Киев. Еще 13 областей Украины — в оранжевой зоне.

Детали: Минздрав внес Николаевскую и Черкасскую области в красную зону карантина. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 25 марта.

На данный момент «красными» обозначены регионы:

— Киев;

— Киевская область;

— Житомирская область;

— Закарпатская область;

— Ивано-Франковская область;

— Львовская область;

— Николаевская область;

— Одесская область;

— Сумская область;

— Черкасская область;

— Черновицкая область.

При этом еще 13 областей Украины имеют оранжевый уровень эпидемической опасности. В желтой зоне осталась только Херсонская область, а зеленых зон в Украине не осталось совсем.

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