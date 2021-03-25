Большинство украинцев не хотят вакцинироваться непонятным индийским препаратом

Главное: Украинцы не спешат вакцинироваться от коронавируса препаратом Covieshield. Лишь 27% граждан готовы пойти на этот шаг.

Детали: В середине марта 27% украинцев готовы сделать прививку вакциной от коронавируса Covieshield. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы «Рейтинг».

Не хотят делать прививку этим препаратом 67% респондентов.

Как отмечают социологи, начало кампании по вакцинации несколько актуализировало желание прививаться от коронавируса: сейчас 38% готовы платно сделать прививку, а вакцинироваться бесплатно готовы 47%. Это несколько больше, чем в прошлом месяце (в феврале были готовы 32% и 39% соответственно). В то же время более 58% не хотят вакцинироваться за деньги, а половина (49%) даже бесплатно.

В то же время, если государство будет страховать от побочных эффектов, готовность бесплатно прививаться возрастает до 57%, 40% — все равно не готовы.

Главными причинами, почему люди не хотят прививаться от коронавируса в Украине, опрошенные считают недоверие вакцине, которая сейчас завезена и страх побочных эффектов (около половины). Каждый пятый назвал причиной недоверия к власти в целом и сомнения, что вакцина защитит от новых видов вируса. 13% — недоверие к вакцинации как таковой.

В тему: На Одесщине после прививки от коронавируса умерла женщина-военный.

Позже в Минздраве назвали причину смерти женщины-военнослужащей, которая спустя два дня после прививки от коронавируса умерла.

В Черновцах умер мужчина, который ранее был вакцинирован от коронавируса.