COVID-19 в Украине продолжает обновлять страшные антирекорды

Главное: Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 362 человека. Заразились 16 669 людей.

Детали: В Украине обновлены антирекорды по заболеваемости и смертности от COVID-19. Данные на четверг, 25 марта, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 16 669 случаев заразы. Госпитализировали сразу 4 838 людей, а выздоровели 6 748 больных.

Провели 128 615 тестов: методом ПЦР – 57 818, методом ИФА – 22 950, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 47 847.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (1 267), а также Одесской (1 235), Житомирской (1 136) и Львовской (1 032) областях.

Жертвами заразы стали еще 362 человека. Всего болезнь в нашей стране забрала уже 31 135 жизней.

За все время заболели 1 596 575 людей, а выздоровели 1 283 020 пациентов.

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