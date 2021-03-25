Отбор на ЧМ-2022: Украина играет вничью с Францией

Главное: Сборная Украины по футболу сыграла свой первый матч в отборочном цикле на Чемпионат мира 2022 года. На выезде подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с Францией со счетом 1:1.

Детали: В среду, 24 марта в Европе стартовали отборочные поединки к Чемпионату мира-2022. Сборная Украины в первом матче играла против действующих чемпионов мира — сборной Франции.

После недавнего поражения в товарищеском матче со счетом 7:1, у многих ребят был решительный настрой на реванш. Или хотя бы на ничью. И, глядя на стартовый состав сборной Украины, именно на ничейный результат и надеялся наш тренерский состав.

Пять защитников, четыре полузащитника и один нападающий — такой тактикой наша команда не играла давно.

До поры до времени это приносило результат, но на 19-й минуте Гризман ювелирным ударом отправил мяч точно в «девятку» ворот Бущана. Правда, если бы был VAR, гол бы точно отменили из-за офсайда. Впрочем, далее из-за того же VARa, наша команда могла бы остаться в меньшинстве и получила бы пенальти в свои ворота.

Во второй половине встречи подопечные Андрея Шевченко заиграли более спокойно, начали контролировать мяч в своих ногах и вполне заслуженно сравняли счет — отличился Сидорчук. И до финального свистка счет на табло не изменился — ничья 1:1.

В параллельном поединке Финляндия дома сыграла вничью с Боснией со счетом 2:2.

Турнирная таблица в группе D:

1. Босния и Герцеговина — 1 игра / 1 очко;

2. Финляндия — 1 / 1;

3. Украина — 1 / 1;

4. Франция — 1 / 1;

5. Казахстан — 1 / 0.

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