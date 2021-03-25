В аннексированном Крыму подсчитали убытки от «водной блокады»

Главное: В аннексированном Крыму насчитали ущерба от прекращения подачи воды Украиной на полтора триллиона рублей. Иск о водной блокаде планируется подать в российский суд в первом полугодии нынешнего года.

Детали: Так называемые власти аннексированного Крыма оценивают ущерб от водной блокады полуострова в 1,5 триллиона рублей. Такую предварительную оценку в среду, 24 марта, озвучил «заместитель спикера парламента» Крыма Ефим Фикс, сообщает РИА Новости.

«Уже в приближении — 1 триллион 476 миллиардов рублей нанесенный ущерб экономике, социальной инфраструктуре и гражданам Крыма действиями украинской стороны», — заявил он, отметив, что это предварительная сумма ущерба, оценочная комиссия продолжает работу.

Также отмечается, что иск о водной блокаде планируется подать в российский суд в первом полугодии 2021 года.

В тему: В аннексированном Крыму решили подсчитать убытки, причиненные так называемой «водной блокадой». Также там решили судиться с Киевом.

В Крыму Симферопольское и Загорское водохранилища остаются в «мертвом объеме» и воду для снабжения населения оттуда брать невозможно. К этой же отметке приближаются еще два водохранилища.