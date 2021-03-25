Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в начале следующей недели

Главное: На следующей неделе в Украине сохранится не очень теплая погода. Ожидаются дожди.

Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на следующий понедельник, 29 марта. Синоптики поведали, чего украинцам ждать от небесной канцелярии.

В северных, восточных и южных областях сохранится дождливая погода. На остальной территории страны должно быть облачно, но сухо.

Днем будет 7-13 тепла, а ночью от 0 до плюс 4.

В Киеве осадки стихнут: днем будет плюс 8-10, а ночью 1-3 тепла.

Карта погоды:

В тему: К концу недели погода в Киеве снова ухудшится.