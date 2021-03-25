Синоптики рассказали, чего украинцам ждать от погоды в начале следующей недели

Главное: На следующей неделе в Украине сохранится не очень теплая погода. Ожидаются дожди.
Детали: В Гидрометцентре дали прогноз погоды на следующий понедельник, 29 марта. Синоптики поведали, чего украинцам ждать от небесной канцелярии.
В северных, восточных и южных областях сохранится дождливая погода. На остальной территории страны должно быть облачно, но сухо.
Днем будет 7-13 тепла, а ночью от 0 до плюс 4.
В Киеве осадки стихнут: днем будет плюс 8-10, а ночью 1-3 тепла.
Карта погоды:
В тему: К концу недели погода в Киеве снова ухудшится.