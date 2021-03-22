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Новости > В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода

В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода

Александра Кудрявцева
21.03.21 21:05
543
В праздник Торжества Православия в городах Украины прошли крестные хода
Главное: 21 марта в день Торжества Православия десятки тысяч верующих Украинской Православной Церкви прошли крестными ходами в Запорожье, Херсоне, Харькове, Черкассах, Могилев-Подольском, Северодонецке, Изюме и других городах Украины.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, верующие во время крестных ходов с иконами в руках молились о мире в Украине.
 
В Харькове после литургии тысячи верующих прошли крестным ходом от кафедрального собора к Свято-Покровскому мужскому монастырю. У памятного креста на монастырской площади священнослужители отслужили молебен к Пресвятой Богородице.
 
В Запорожье крестный ход по улицам города, в котором приняли участие тысячи верующих УПЦ возглавил митрополит Запорожской и Мелитопольский Лука.
 
Архиерей после крестного хода поблагодарил всех за то, что они не побоялись собраться «чтобы едиными усты и единым сердцем исповедовать Господа нашего Иисуса Христа».
 
Митрополит Лука подчеркнул, что крестный ход — это не митинг и не демонстрация, а молитва, совершаемая верующими для «умягчения злых сердец».
 
В Херсоне после крестного хода вокруг Свято-Духовского кафедрального собора для поклонения верующим был опущен чтимый образ Спаса Нерукотворного, который находится над царскими вратами центрального алтаря собора. Также вокруг храмов прошли крестные хода и в других городах Херсонской епархии.
 
По случаю Торжества Православия крестные хода с участием многочисленных верующих и духовенства прошли в Черкассах, Могилев-Подольском, Северодонецке, Изюме и других городах Украины.
 
В Киево-Печерской лавре в конце богослужения студенты Киевских духовных школ прошли Крестным ходом, который возглавил ректор епископ Белогородский Сильвестр, вокруг Академического храма в честь Рождества Божией Матери. После окончания шествия был совершен чин Торжества Православия.
 
В тему: Митрополит Антоний рассказал о духовном смысле праздника Торжества Православия и о переносе Крестных ходов в Украине.

Тэги: православие, Крестный ход, торжество, УПЦ

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