В УПЦ объяснили, в какие дни во время Великого поста можно причащаться

Главное: В период Великого поста православные могут причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу, в другие дни Литургии по Уставу Церкви не совершаются.

Детали: Об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная жизнь».

«В Великом посту каждый желающий может причаститься в субботний или воскресный день, а также в среду или пятницу — на Литургии Преждеосвященных Даров. В другие же дни (понедельник, вторник и четверг -если на них не выпадет какой-нибудь праздник) Литургии, по уставу Церкви, совершать не положено. Но это не потому, что нельзя в эти дни причащаться, а лишь потому, что, как уже было сказано ранее, Великий пост — это главным образом время покаяния и плача о грехах, время, когда мы стараемся ограничить свою радость, тогда как Причастие — это самая большая радость для православного христианина», — сказал Андрей Музольф.

Он объяснил, что время Великого поста — время скорби и печали о грехах, поэтому все великопостное богослужение имеет более покаянный характер.

«В Великом посту количество песнопений сокращается и при этом вводится больше чтений, особенно — из Ветхого Завета, которые являют нам примеры грехопадений и раскаяний. Именно по этой причине в Великом посту не совершаются, за исключением великих праздников, а также субботних и воскресных дней, полные Литургии», — отметил преподаватель КДА.

Однако, чтобы не оставить все же своих чад без причащения Святых Таин, Церковь установила совершать по средам и пятницам особое великопостное богослужение — Литургию Преждеосвященных Даров.

«Литургия Преждеосвященных Даров — несколько сокращенный вариант полной Литургии, во время которой верующие причащаются Тела и Крови Христовых, освященных ранее, на предыдущей полной Литургии», — объяснил Андрей Музольф.

Как сообщалось ранее, Великий пост продлится до праздника Пасхи, который в этом году православные отметят 2 мая.

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