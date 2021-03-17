Митрополит Онуфрий рассказал, что поможет преодолеть нападки дьявола во время Великого поста

Главное: Молитвы и Священное Писание помогут отразить искушения и нападки дьявола, что могут преследовать христианина в период поста.

Детали: Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий в проповеди после чтения второй части Великого канона преподобного Андрея Критского в киевском Свято-Покровском женском монастыре, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua.

«Когда мы постимся и боремся, чтобы изгнать дьявола, не должны употреблять какие-то свои измышления, а слова Священного Писания и молитвы, которые нам передали святые отцы. Именно они отражают искушения дьявольские», — отметил Предстоятель.

Блаженнейший объяснил, что во время поста человек стремится достичь утраченное Райское блаженство.

«Пост — это та добродетель, которую нарушил некогда Адам в Раю, и из-за этого лишен был райской жизни, и которая опять возвращает человека в потерянный Рай. Спаситель Своим подвигом, страданиями, погребением и воскресением уничтожил ад, отнял силу у смерти и вернул нам потерянный Рай. И теперь для каждого человека Рай открыт. И уже от каждого из нас зависит -войдем мы в этот Рай или не войдем. А человек создан для райской жизни, поэтому для него естественно желать Рая», — сказал Митрополит Онуфрий.

Он подчеркнул, что даже неверующие в Бога люди все равно ищут Рай, хотят быть счастливыми, но иногда ищут не там: в алкоголе, наркотиках, телесных удовольствиях.

«Это внутреннее блаженство, это начаток Рая, находится только в Боге. Бог является источником блаженства. Мы всю жизнь стараемся идти дорогой в Рай. Но бывают периоды, особенно перед Пасхой, перед праздником светлого Христового Воскресения, когда мы идем усиленно. В другие дни мы идем медленно, а во время поста кто может — бежит, кто может -более широким шагом, мы движемся к той вожделенной цели, к тому вожделенному блаженству, ради которого Господь создал человека», — отметил Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил, что значит настоящий пост.

«Пусть Господь помогает нам трудиться в посте духовном и телесном, совершать молитвы и простирать руки свои к тому, чтобы делать добро, потому что пост в узком смысле означает не есть скоромную пищу, а в широком — делать добро: введи нищего в дом, напитай алчущего, напои жаждущего. И еще борись со своими помыслами, борись со своим языком, со всем злом, которое есть в человеке в разных видах», — пожелал верующим Предстоятель.

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