Александр Усик рассказал, что его удивило в общении с Митрополитом Онуфрием

Главное: Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Онуфрий — настоящий святой и молитвенник.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом известный боксер Александр Усик рассказал в медиапроекте Одесской епархии «Люди Церкви».

Спортсмен поделился, что неоднократно присутствовал и пономарил на службах, которые совершал Предстоятель УПЦ в своем домовом храме.

«И вы знаете, что меня удивило: он пел в хоре. Получается, что его подчиненные им как бы руководили. Он стоял в хоре со всеми и пел, он не был где-то там во главе, а пел в хоре. Обычно пришел в черной рясе, с крестом, с краешка там стоял и пел», — отметил Александр Усик.

По мнению Усика, Блаженнейший Онуфрий — это «глыба православной веры», а осуждение не знающих его людей — «мелочи жизни, которые пройдут и забудутся».

«Он (Митрополит Онуфрий -ред.) — глыба нашей православной веры, камень, на который можно смотреть нерушимо: Господи прости и дай силы. <...> Это такой вот святой — то, что я вижу. Настоящий молитвенник», — сказал Усик.

Комментируя факты различных обвинений в адрес Блаженнейшего, Александр Усик подчеркнул, что люди делают это от своей слабости, но «Господь дает ему (Предстоятелю — ред.) силу, и он пройдет все эти глупости».

«Мы часто осуждаем людей, которых не знаем, не знаем, что они делают, что им приходится переносить, терпеть. Все это — мелочи жизни, которые пройдут и забудутся», — подытожил спортсмен.

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